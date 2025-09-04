Leilão de máquinas seminovas estreia na Expointer como alternativa em tempos de crise no agro

A crise atravessada pelo agronegócio gaúcho, marcada pela busca por renegociações de dívidas, juros elevados e dificuldade de acesso ao crédito tem levado produtores a buscar alternativas mais baratas para renovar o maquinário. Em vez de investir milhões em equipamentos zero quilômetro, cresce a procura por tratores e colheitadeiras seminovas, que podem ser adquiridos com descontos significativos e colocados em operação com menor custo. Esse movimento abre espaço para negócios especializados, como o Leilão Usadão Máquinas, da Via Máquinas, que participa pela primeira vez da Expointer, em Esteio, para divulgar seus serviços.

Fundado em 2010 e com sede em Balneário Camboriú (SC), o negócio consolidou-se no ambiente digital. “Nosso leilão começou 100% online, com foco exclusivo em equipamentos agrícolas e pesados. Durante a pandemia, quando concessionárias fecharam, nós crescemos mais de 200%. Para se ter ideia, chegamos a aumentar em 300% o volume de vendas pós-pandemia”, afirma o leiloeiro oficial Rubens Henrique de Castro.

Hoje, a empresa realiza dois pregões semanais, sempre às terças e quintas-feiras, com média de 200 a 300 máquinas vendidas por mês. Só em 2025, já foram contabilizadas mais de 1 mil vendas. A base de fornecedores é formada por concessionárias de bandeira, seguradoras e grandes grupos do setor, o que garante a procedência. “Não trabalhamos com venda direta do produtor, porque o leiloeiro precisa assegurar a origem. Toda máquina passa por análise documental antes de ser leiloada”, explica.

Do outro lado, os compradores variam entre agricultores, empresas de logística, construtoras e até clientes estrangeiros. Negócios já foram fechados com compradores da Argentina, Uruguai, Bolívia e Canadá. O pagamento é sempre à vista, sem análise de crédito, o que, segundo Castro, agiliza as negociações e dá segurança a quem vende.

A presença inédita na Expointer é voltada principalmente à divulgação. Uma revista impressa está sendo distribuída a visitantes e parceiros, apresentando o catálogo de equipamentos e ensinando como participar dos pregões digitais. Também houve a transmissão do encerramento de dois dos leilões semanais diretamente do parque, conectando o modelo virtual ao espaço físico da feira.

Castro destaca que o interesse por seminovos é reflexo das condições atuais do mercado. Ele cita como exemplo uma colheitadeira cujo preço pode chegar a R$ 6 milhões. “Com o valor da entrada de um equipamento novo, o produtor compra um seminovo, revisa e coloca para trabalhar. É possível economizar de 30% a 40% em relação ao mercado. Algo imprescindível nesse momento de crise” , diz.

E durante a Expointer já houve casos concretos de venda. Um exemplo é um produtor que conheceu o serviço na feira, recebeu a revista e, após se cadastrar, comprou uma colheitadeira avaliada em R$ 1,3 milhão por R$ 220 mil. “Esse cliente vai gastar cerca de R$ 50 mil para revisá-la e terá uma máquina pronta para colher, com custo muito inferior ao de um modelo zero”, relata o leiloeiro.

O setor, porém, não está imune às oscilações externas. Castro lembra que, além da pandemia, fatores internacionais impactaram o mercado. “No momento das tarifas impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sentimos a incerteza dos produtores. Houve uma retração momentânea no final de julho, mas agosto já trouxe resultados muito bons e setembro iniciou com números expressivos”, conta.