Economia de São Francisco de Paula sofre muito com tarifaço, diz prefeito Thiago Teixeira

O prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Teixeira, esteve na Casa do Jornal do Comércio na Expointer, em Esteio, na tarde desta quarta-feira (3), acompanhado do vice-prefeito Roberto Lopes. Eles foram recebidos pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero, e pelo diretor comercial, Guilherme Bunse.

Durante a conversa, Teixeira detalhou as principais agendas que levará a Brasília na próxima semana. Entre terça (9) e quinta-feira (11), ele participará de reuniões com a bancada gaúcha e ministérios para tratar de dois temas centrais.

O primeiro é a Rota das Barragens, roteiro turístico que pretende valorizar o potencial natural da região. Segundo o prefeito, a ideia é ampliar a infraestrutura de pavimentação e pontes para facilitar o acesso às margens, onde já existem empreendimentos consolidados.

A segunda e principal pauta diz respeito à indústria madeireira, setor fortemente impactado pela tarifação de 50% imposta pelos Estados Unidos. “São Francisco de Paula é o polo do maior cluster madeireiro dos Campos de Cima da Serra. Temos 120 mil hectares de florestas plantadas e indústrias que geram 4 mil empregos diretos e indiretos. Essas empresas estão sofrendo, algumas já deram férias coletivas. Vamos pedir ao governo federal que busque uma mediação junto aos EUA para evitar demissões em massa”, explicou.

Teixeira destacou que a dependência do mercado externo tornou o momento delicado para o setor. “A mudança de mercado não é simples, é difícil se adaptar rapidamente. Mas estamos buscando alternativas para que a economia local não sofra ainda mais.”

Além das pautas em Brasília, o prefeito ressaltou o bom desempenho da economia municipal nos últimos anos. Ele lembrou que o agronegócio - com culturas como batata, milho, soja e pequenas frutas, além da pecuária – impulsionou a industrialização da produção primária. “Saímos de um cenário de alto desemprego para alcançar praticamente o pleno emprego. Esse crescimento foi acompanhado também pelo setor de serviços e pelo turismo”, avaliou.

No turismo, São Francisco de Paula vive uma expansão acelerada. A cidade tem recebido investimentos em resorts, condomínios e empreendimentos de hospedagem voltados para a natureza, como chalés e cabanas. Muitos projetos já estão em operação, enquanto outros seguem em fase de construção ou licenciamento. “São empreendimentos temáticos, ligados à cultura gaúcha, às águas termais, à conexão com o campo. Isso tem atraído cada vez mais visitantes”, destacou.

Outro diferencial tem sido a aposta em festas culturais, que consolidam o município como “cidade dos festivais”. Somente neste ano, segundo Teixeira, serão R$ 4,5 milhões investidos em cultura, envolvendo infraestrutura, artesanato e artistas locais. A programação busca oferecer eventos mensais, com diferentes estilos musicais e temáticas, que vão do rock ao pagode, do blues ao choro, passando por celebrações tradicionais como a Festa do Pinhão e o Festival Ronco do Bugio, já em sua 32ª edição.

“Queremos que São Francisco seja reconhecida como um destino diverso, capaz de agradar diferentes públicos, tanto moradores quanto turistas. A cultura é um motor que fortalece a identidade local e gera desenvolvimento econômico”, resumiu o prefeito.