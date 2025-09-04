Setor de máquinas não deve divulgar balanço de vendas na Expointer

Com as vendas asfixiadas pela demora na liberação de recursos do Plano Safra e, especialmente, do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras (Moderfrota), as fabricantes de máquinas agrícolas não devem divulgar o balanço de vendas na Expointer deste ano.

De acordo com o Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), os repasses a bancos, revendedores e produtores estão 95% inferiores ao mesmo período do ano passado. Carolina Rossatto, vice-presidente da entidade, ressalta que, apesar de a Expointer ser a última grande feira agropecuária do ano, é a primeira após o Plano Safra.

“A indústria vinha tentando contornar o problema, mas a situação dos produtores, especialmente, exige uma solução urgente. Estamos em pleno período de início de plantio e aquisições para a safra. O que teremos é uma colheita menor, com menos alimentos e, portanto, mais inflação à nossa espera”, alerta Carolina.

O problema, neste momento, é ainda mais grave do que os danos do tarifaço, mas se somam às novas taxas norte-americanas na estagnação do setor. Em meio às incertezas geradas pelo cenário gerado pelas tarifas impostas por Donald Trump sobre a economia brasileira como um todo, e, em especial, sobre o agronegócio gaúcho, a compra de máquinas agrícolas já estava dando sinais de recuo.

Presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no Rio Grande do Sul (Simers), Claudio Bier relata que mesmo aquisições já em andamento começam a ser suspensas.

“Há casos em que mesmo produtores que já haviam pago 10% antecipadamente estão cancelando os pedidos e sequer estão pedindo, de imediato, a devolução. Aliado a isso, temos um cenário de juros elevados que ajuda a paralisar os negócios. Essa incerteza geral sobre os rumos nacionais e internacionais ainda ocorre, para agravar mais a situação, após cinco ciclos de estiagens e enxurradas”, explica Bier.

De acordo com o gerente de Relações Institucionais do Sistema Ocergs, o economista Tarcísio Minetto , no entanto, os recursos para o custeio da safra para os pequenos produtores está dentro da normalidade.

“Essa questão dos recursos para investimento seria o planejamento anunciando há mais tempo, para que os recursos não se esgotassem já neste semestre, deixando margem de valores também para o início do ano que vem”, pondera o economista.

Procurado para se pronunciar sobre a carência de recursos para a aquisição de máquinas e implementos agrícolas e as queixas do setor, o Ministério da Agricultura não se pronunciou até o fechamento desta edição.