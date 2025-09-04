Exposição de motorhomes dá visibilidade a campismo na Expointer

Uma exposição de motorhomes inédita na Expointer, viabilizada pela Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, divulga as atividades de campismo e caravanismo no Estado. Conforme o coordenador do espaço e fundador da empresa Shopping do Motorhome, Luis Oliveira, o setor movimenta entre R$ 3 bilhões e R$ 4 bilhões ao ano.

A associação Campistas Raiz, que integra o espaço, soma mais de 6 mil membros no Estado. Outra atração que está sendo lançada no local é a Fenacamping, entre 4 e 7 de dezembro em Gramado.

Público pode entrar nos veículos para ver parte interna Mauro Belo Schneider/Especial/JC

“Trouxemos 20 mil folders, temos apenas 4 mil”, calcula Oliveira, ressaltando o interesse do público pelos motorhomes. Embora eles não sejam vendidos no estande, o empreendedor conta que há modelos entre R$ 200 mil e R$ 1,5 milhão. O público pode entrar e conferir três deles.

A maioria das fábricas se concentra em Novo Hamburgo, que deve se tornar a capital nacional do motorhome. O Vale do Sinos soma mais de 20 fabricantes.