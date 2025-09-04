Expointer novamente atrai quase 100 mil pessoas mesmo com chuva

A quarta-feira foi mais um dia de grande movimento no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, onde ocorre a 48ª Expointer. Apesar do registro de chuva, a mostra recebeu 98.568 visitantes, conforme divulgou a organização.

No acumulado dos cinco dias de evento, já passaram 544.879 pessoas pelo parque. Em 2024, a feira recebeu 662 mil visitantes no total, número que deve ser superado entre esta quinta e sexta-feira (4 e 5).

Um dos pontos altos de hoje é a presença do ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar do Brasil, Paulo Teixeira, que participará da abertura do Pavilhão da Agricultura Familiar pela manhã. Antes disso, ele estará em um fórum no auditório da Farsul para tratar sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul.