Dirigentes do Bradesco e do JC encontram governador Eduardo Leite na Expointer

O vice-presidente do Bradesco, José Ramos Rocha; o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero; e o presidente do Conselho do JC, Mércio Cláudio Tumelero, tiveram um encontro com o governador Eduardo Leite nesta quarta-feira, 3 de setembro, na Expointer. O grupo conversou sobre a feira, que conta sempre com a presença do banco, do diário de notícias e negócios do RS e do governo gaúcho. O presidente da cooperativa Cotrijal, Nei Manica, também esteve presente. O encontro na Expointer aconteceu após o tradicional almoço do Bradesco na Casa do Jornal do Comércio, quando os dirigentes foram ao encontro do governador.
O almoço do Bradesco na Casa do JC reúne tradicionalmente todos os anos a diretoria do banco e a do Jornal do Comércio, além de lideranças empresariais e do agronegócio, como o presidente da Fiergs e do Sindicato de Máquinas Agrícolas (Simers), Claudio Bier; Manica e representantes de grandes indústrias de máquinas agrícolas que estão na feira.