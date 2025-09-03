Estados Unidos têm necessidade da carne brasileira, diz Luiz Saalfeld

As tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros pelo governo dos Estados Unidos deverão cair em breve porque os norte-americanos têm muita necessidade da carne brasileira. A avaliação é do sócio proprietário do Frigorífico Coqueiro, Luiz Roberto Saalfeld, que participou do Tá na Mesa da Federasul, edição especial da Expointer, ao destacar que, mesmo com a elevação das tarifas, os Estados Unidos continuarão a comprar a carne brasileira.

"Os Estados Unidos precisam da carne brasileira. Além disso, ela é a mais barata do mundo", ressaltou Saalfeld, que abordou o tema "Pecuária gaúcha: o céu é o limite".

Ao governo federal, o sócio proprietário da Fazenda Coqueiro aponta a necessidade do governo brasileiro abrir o diálogo com os Estados Unidos. "É preciso que os presidentes Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva se sentem e conversem porque os norte-americanos precisam dos nossos produtos e os brasileiros necessitam do mercado dos Estados Unidos", comentou. Saalfeld afirmou que os Estados Unidos têm o máximo interesse em continuar comprando. "Com o tarifaço, vai mexer a inflação deles. É muito pior para os norte-americanos", destacou. Saalfeld ressaltou que o Brasil tem outros mercados, como a China - o maior comprador dos produtos brasileiros - e o Japão .

Durante o Tá na Mesa na Expointer, a Federasul divulgou os agraciados do 13º Prêmio Vencedores do Agronegócio, do 9º Prêmio Elas no Agro e do 1º Jovem no Agro, que destacam projetos inovadores e empreendimentos de sucesso no setor agropecuário. O evento reuniu profissionais e empreendedores gaúchos.

O presidente da Federasul, Rodrigo Sousa Costa, disse que a premiação reconhece iniciativas que fazem a diferença em diversas etapas da cadeia produtiva do agronegócio. "É um prêmio que reconhece desde a implementação de tecnologias e inovações até o fortalecimento das práticas ESG, além de destacar a participação feminina e a dos jovens no agro (a nova categoria desta edição)", acrescentou.

Cases premiados pela Federasul durante a Expointer 2025



- Antes da Porteira: Launer Química, de Estrela;



- Dentro da Porteira: Sítio Esperança Produtos Autorais, de Barão de Cotegipe;



- Depois da Porteira: Instituto Cooperconecta, de Bagé;



- ESG: Instituto Retomada, de Estrela;



- Jovem no Agro: Sofia Dias da Costa Lemos, de Cruz Alta;



- Elas no Agro: Anahí Empório, de Santo Ângelo

