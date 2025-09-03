HCI apresenta projeto de Centro Avançado para crianças e adolescentes

O presidente do Hospital de Clínicas Ijuí (HCI), Douglas Prestes Uggeri, esteve na Casa do Jornal do Comércio na Expointer na tarde desta terça-feira (2). Acompanhado de uma comitiva, foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero, e pelo diretor comercial, Guilherme Bunse. Durante a visita, Uggeri apresentou um dos principais projetos da instituição: o futuro Centro Avançado de Atendimento à Criança e Adolescente, que será instalado na cidade mais popular do Noroeste do Rio Grande do Sul e promete transformar a assistência pediátrica no interior gaúcho.

LEIA TAMBÉM: Trensurb registra recorde de passageiros no primeiro fim de semana da Expointer 2025

Segundo o dirigente, a região não conta atualmente com uma UTI pediátrica, o que obriga famílias a deslocamentos de até 400 quilômetros, para cidades como Passo Fundo, Santa Maria ou Porto Alegre. “Nosso objetivo é tornar Ijuí um centro de referência infantojuvenil, atendendo crianças e adolescentes de 0 a 18 anos em todas as áreas, sem a necessidade de grandes viagens”, destacou.

O projeto prevê uma estrutura de 2,7 mil metros quadrados, com UTI pediátrica de dez leitos, 15 leitos de internação - todos com espaço para o acompanhante -, brinquedoteca, cinemoteca, área de emergência e ambulatórios. O espaço também terá unidades funcionais para quimioterapia, infusão de medicação reumatológica e demais tratamentos especializados. “Será o único centro avançado do interior do Rio Grande do Sul. Hoje só existe algo semelhante em Porto Alegre”, ressaltou.

A ambientação terá a marca da Turma da Mônica, após autorização pessoal do cartunista Maurício de Sousa. A ideia é reduzir o estresse das crianças e tornar o ambiente mais acolhedor. “O centro não será um hospital tradicional. Queremos que cada criança se sinta vencedora ao passar pelo tratamento”, disse Uggeri.

De acordo com estudos citados pelo presidente do HCI, a proximidade do atendimento pode reduzir em até 20% a mortalidade em tratamentos complexos, como o oncológico. Atualmente, 106 crianças da região estão em tratamento contra o câncer. “Isso pode representar até 20 vidas salvas”, enfatizou. O projeto já recebeu aval do governo federal e será financiado por meio do Ministério da Saúde ou do PAC. A expectativa é de início das obras em 2026, com prazo de conclusão de dois anos.

Estrutura e resultados do HCI

Fundado em 1935, o HCI é hoje referência para 283 municípios. A instituição registra cerca de 340 mil atendimentos anuais e opera com 210 leitos, número que deve chegar a 280 nos próximos anos. Atualmente, 79% dos atendimentos são pelo SUS e 21% privados, mas a arrecadação é equilibrada: metade vem do sistema público e metade da saúde suplementar.

O hospital também tem se destacado pela gestão financeira. Em 2023, fechou o exercício com superávit de R$ 24 milhões. Para este ano, a previsão é de resultado positivo entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. “O equilíbrio permite que possamos avançar em projetos estruturantes como o Centro Avançado, que terá impacto direto na qualidade de vida da população da nossa região”, afirmou Uggeri.