Faltam lixeiras para destinação correta do lixo orgânico e reciclável na Expointer

A Expointer, uma das maiores feiras do agronegócio do Brasil e da América Latina, que já recebeu mais de 446 mil visitantes, não conta com equipamentos de coleta de lixo orgânico e reciclável ao longo do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Nesta quarta-feira (3), o serviço de recolhimento de lixo nos estandes era feito por uma empresa terceirizada. Um trabalhador passava com um carrinho e recolhia os resíduos que estavam todos misturados em sacos de plástico preto.

A destinação correta do lixo não é feita pelos expositores. É possível encontrar nos sacos plásticos garrafas PET, latas de cerveja e refrigerante, restos de comida, palitos de espetinho, guardanapos e garrafas de vinho e espumante. Expositores dizem estranhar a não colocação de lixeiras destinadas ao lixo orgânico e reciclável.

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, responsável pela organização do evento, diz que o lixo recolhido dentro do Parque passa por uma triagem para separação do que são restos de construções, madeiras e outros materiais similares de outros tipos de lixo. Depois, a prefeitura de Esteio faz uma triagem e a destinação para o aterro sanitário.

Durante visita à Casa do Jornal do Comércio, a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA/RS), Nanci Walter, ressaltou que Esteio tem o ônus de resolver o problema que é um desafio para todos, que é a questão dos resíduos. "E aqui é pior, porque são milhares de pessoas circulando no parque", destaca.

Em nota, a prefeitura de Esteio informa que não realiza a limpeza interna do Parque de Exposições Assis Brasil. Durante a feira, é uma empresa terceirizada contratada que realiza a coleta do lixo. A prefeitura diz que fica responsável pelo transbordo do que é coletado no parque. Os materiais recolhidos da coleta seletiva são destinados para a cooperativa, orgânico no aterro de São Leopoldo e os outros tipos de resíduos para um outro local de descarte já feito pela prefeitura em suas coletas diárias.

Descarte correto do lixo

Resíduos orgânicos - Exemplos: restos de alimentos como carnes, vegetais, frutos, cascas de ovos, restos de poda, ossos, sementes, erva-mate, borra de café e chá, cinzas, restos de vegetação e galhos finos e dejetos de animais domésticos.

Resíduos recicláveis - São todos os materiais feitos de plástico, vidro, papel seco e metal que são reaproveitados. Entre eles, embalagens longa vida, arame, baldes, brinquedos, caixas em geral, caixa de pizza sem gordura, canos e tubos metálicos e em PVC, cobre, copos descartáveis, garrafas pet, latas de alumínio, raio-x, isopor, plástico filme, bisnagas plásticas de alimentos, borrachas e clipes.