Tradicional banho de leite homenageia criadores premiados

No final da tarde desta terça-feira (2), ocorreu um dos momentos mais aguardados da 48ª Expointer: o tradicional banho de leite. O evento homenageou os criadores que se destacaram nos Concursos Leiteiros das raças Jersey e Holandesa.

O ritual, que é realizado há pelo menos duas décadas, marca a premiação das vacas leiteiras com maior produção durante 24 horas. A recordista sul-americana da raça Jersey alcançou a marca de 83,4 kg de leite.

Já na categoria jovem da raça Holandesa, a campeã superou recordes e alcançou os 96,46 kg de leite em 24 horas. Na categoria adulta da raça, o recorde foi de 94,79kg de leite por dia.

A solenidade contou com a presença de uma série de autoridades. Entre elas, estavam o prefeito de Esteio, Felipe Costella; o diretor administrativo da Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, Francisco Lineu Schardong; e o secretário-adjunto da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul, Márcio Madalena.

O único a discursar foi o presidente da Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça (Febrac) e da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), Marcos Tang.

Em sua fala, o produtor rural enalteceu os criadores e as vacas, que intitulou como "as verdadeiras autoridades" da feira, e pediu agilidade na cerimônia. "Sempre que tem vaca perfilada, eu não gosto de me demorar e acho que assim deve ser. Porque elas devem, logo que nós fizermos a solenidade, voltar para os seus boxes para poder deitar, receber o banho, ser ordenhadas", explicou.

Tang ainda aproveitou a ocasião para parabenizar os demais criadores, que não foram contemplados nas premiações. "É uma questão de gramas, então quem fica lá dentro também merece toda a honra, toda a glória", completa. Na sequência, os criadores premiados receberam o banho de leite.