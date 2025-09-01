Maior touro da Expointer, com 1.430kg, perdeu 25kg antes da feira

Falcão é o nome do touro da raça zebu que venceu como o mais pesado desta edição da Expointer. O animal atualmente pesa 1.430kg, mas chegou a mais, conforme o cabaneiro Ednaldo de Souza Borges.

“Ele alcançou 1.455kg, mas, devido a uma feira que a gente teve, no dia 13 de agosto, e com a viagem para cá, acabou perdendo 25kg”, diz.

“O zebu está fazendo história este ano na Expointer, pois, durante muitos anos, só dava Limousin e Charolês. É o primeiro zebu a ganhar como animal mais pesado da Expointer”, sublinha Borges.

Segundo ele, não dá para descrever a repercussão para a Cabanha Talismã. “Não é qualquer touro que chega, é devido à genética e estrutura.”