Evento na Expointer serve almoço grátis com 55 costelões

Participando oficialmente pela primeira vez da Expointer, o comunicador do Vale do Sinos Dudu News promoveu uma ação cultural e gastronômica nesta segunda-feira (1) no Parque de Exposições Assis Brasil. "Nada melhor do que celebrar esse primeiro ano com 55 costelões no fogo. É o que nós estamos promovendo, um evento gratuito onde todos que aqui chegarem estão convidados a almoçarem com a gente", afirma.

Conforme Dudu, que também levou a dupla Lucas e Felipe para tocar durante o almoço, é um evento que celebra a conexão do Dudu News com a comunidade, "inspirada, por exemplo, no Jornal do Comércio, que é outra grande empresa, muito conectada com a comunidade, com o Rio Grande do Sul". "Nós nos inspiramos em legados como esses para promover aqui na nossa empresa."



Os costelões foram assados pelo bicampeão mundial Pan-americano e Sul-Americano de chefes e assadores, Edi Dragê. "Muito bacana. A gente criou esse espaço para isso, para essa interação. A gente vai servir de doação aqui mais de 30 mil refeições", contabiliza o chef.