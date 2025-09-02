Porto Alegre,

Publicada em 02 de Setembro de 2025 às 16:25

Cooperativismo aguarda visita de ministros à Expointer para encaminhar pautas

Darci Hartmann foi recebido pelo presidente do JC, Giovanni Tumelero

DANI BARCELLOS/ESPECIAL/JC
Mauro Belo Schneider
O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, aguarda com otimismo a visita do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prevista para a próxima quinta-feira (4) na Expointer. Pautas do cooperativismo serão levadas ao governo federal durante o encontro, e um almoço pode ser oferecido ao representante no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.
Setenta por cento dos produtores associados são da agricultura familiar. Por isso, temos pautas que queremos levar, como o Pronaf, pois oportuniza crédito mais barato”, disse Hartmann durante visita à Casa JC na Expointer, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.
Hartmann também aguarda a vinda do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro. Os R$ 10 bilhões anunciados para minimizar os impactos do endividamento dos produtores gaúchos, segundo ele, não serão suficientes. “Ajuda, mas não resolve”, acredita.
O presidente da Ocergs lembrou, ainda, que é uma pessoa do diálogo para resolver os problemas e que o cooperativismo é apartidário.

