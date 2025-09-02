Cooperativismo aguarda visita de ministros à Expointer para encaminhar pautas

O presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, aguarda com otimismo a visita do ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, prevista para a próxima quinta-feira (4) na Expointer. Pautas do cooperativismo serão levadas ao governo federal durante o encontro, e um almoço pode ser oferecido ao representante no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

“Setenta por cento dos produtores associados são da agricultura familiar. Por isso, temos pautas que queremos levar, como o Pronaf, pois oportuniza crédito mais barato”, disse Hartmann durante visita à Casa JC na Expointer, quando foi recebido pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Os R$ 10 bilhões anunciados para minimizar os impactos do endividamento dos produtores gaúchos Hartmann também aguarda a vinda do ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro., segundo ele, não serão suficientes. “Ajuda, mas não resolve”, acredita.

O presidente da Ocergs lembrou, ainda, que é uma pessoa do diálogo para resolver os problemas e que o cooperativismo é apartidário.