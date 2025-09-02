Stihl projeta crescer 25% em 2025 e apresenta nova linha de energia na Expointer

O presidente da Stihl Brasil, Cláudio Guenthe, visitou a Casa do Jornal do Comércio na tarde desta terça-feira (2), acompanhado do vice-presidente de Marketing e Vendas, Romário Britto, e do diretor de Vendas, Ricardo Melnick. Recebidos por Giovanni Tumelero, presidente do JC, e por Stefania Tumelero, diretora de Projetos, os executivos projetaram avanço de 25% neste ano e destacaram lançamentos voltados ao campo que a marca apresenta na Expointer. LEIA TAMBÉM: BRDE destina R$ 37,2 milhões a cooperativas gaúchas na Expointer

Segundo Guenthe, o desempenho é sustentado por uma estratégia de diversificação geográfica e de portfólio, apoiada por uma rede de mais de 5 mil pontos de venda no País e por exportações para dezenas de mercados. A operação brasileira emprega cerca de 3,4 mil colaboradores. “A capilaridade e a proximidade com o produtor ajudam a mitigar oscilações regionais e manter o crescimento”, resumiu.

No estande, a companhia estreia a linha de geradores GR - três modelos com classes de potência de 2,5 kW (GR 40), 5,5 kW (GR 60) e 8,0 kW (GR 80) - além de motocultivadores, motobombas e motores estacionários. Os equipamentos podem abastecer sistemas de irrigação, ordenha e frentes de trabalho em áreas sem acesso confiável à rede elétrica.

A marca montou um espaço de experiência para testes dos produtos. “Queremos mostrar soluções completas que aumentem produtividade e rentabilidade, da agricultura familiar às grandes lavouras”, afirmou Romário Britto. “Investimos em ampliar o portfólio e em serviço, com uma rede qualificada para atendimento e manutenção”, completa.

Os executivos também ressaltaram que inovação e uso de inteligência artificial seguirão no centro da estratégia industrial e comercial. Para além da vitrine tecnológica, a Stihl valorizou a Expointer como ponto de encontro de diferentes cadeias do agro no Estado. “A feira permite trocas constantes. É um ambiente de negócios e de diálogo”, finalizou Guenthe.