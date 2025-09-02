BRDE destina R$ 37,2 milhões a cooperativas gaúchas na Expointer

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) assinou nesta terça-feira (2) os primeiros contratos de financiamento da 48ª Expointer. A instituição emprestou R$ 37,2 milhões à Dália Alimentos, com sede em Encantado, e a Cooperativa Tritícola Caçapavana (Cotrisul), de Caçapava do Sul.

As empresas terão prazo de 10 anos para pagamento e dois de carência, com taxas de juros mais acessíveis, contou o diretor-presidente do banco de fomento, Ranolfo Vieira Jr. Os recursos serão destinados como capital de giro.

São R$ 11 milhões para a Cotrisul. “A operação altera o perfil da nossa dívida com o próprio BRDE e permitirá o alongamento dos débitos dos associados com a cooperativa, após perdas verificadas em cinco das últimas seis safras”, explicou o presidente Gilberto Dickel da Fontoura.

Já a Dália, cuja estrutura foi fortemente atingida pela enchente de 2024, recebeu R$ 26,2 milhões, crédito que dá novo fôlego para assegurar a operação.

“Estamos vivendo um ano bastante favorável, o mercado de produtos suínos vai bem. Mas enfrentamos grandes dificuldades no ano passado, e o BRDE se mostra um parceiro importante, mais uma vez”, observou o presidente Gilberto Piccinini.