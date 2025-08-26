Agro Inovar RS transforma Expointer em vitrine de inovação rural

A Expointer 2025, maior feira agropecuária da América Latina, será palco de uma iniciativa que promete marcar uma nova era para o agronegócio gaúcho. Lançado oficialmente ontem, o Agro Inovar RS chega com a proposta de transformar o Parque Assis Brasil, em Esteio, na principal arena de inovação do setor no Brasil - e, segundo seus idealizadores, até mesmo no mundo.

O projeto é fruto de uma parceria entre a Universidade Feevale e a Prefeitura de Esteio, com apoio de instituições como Banrisul, BRDE e Ebatec. Durante os nove dias da Expointer - que ocorre de 30 de agosto a 7 de setembro - , o espaço físico do Hub Agro Esteio será ocupado por uma programação intensa voltada à tecnologia, sustentabilidade, formação profissional e protagonismo feminino no campo.

O coração do evento será o Hub Agro, espaço colaborativo que abriga startups em fase de pré-incubação e incubação, localizado ao lado da Casa de Esteio. Algumas delas, como Bioativado, Biogen e Carbon 3 Labs, já estão confirmadas para apresentar soluções disruptivas voltadas ao agronegócio. No último sábado da feira, haverá uma rodada de pitchs para novas ideias, com o objetivo de transformar projetos embrionários em negócios viáveis.

“Mais do que uma feira, o Agro Inovar é um espaço de conexão, de ideias e de futuro. Estamos semeando o que será a alimentação e o agro dos próximos anos”, afirmou Manuela Bruxel, diretora de inovação da Feevale.

A programação técnica acontece sempre das 13h30min às 18h, com painéis sobre financiamento, editais de fomento, sustentabilidade e integração campo-cidade. Pela manhã, o espaço recebe autoridades, investidores e comunidade para visitas guiadas e demonstrações práticas.

Entre os destaques estão um painel com a Fapergs sobre editais abertos, apresentação de cases do BRDE Labs, encontro das primeiras-damas com foco no protagonismo feminino e experiências sensoriais com produtos locais, como queijos, vinhos, cervejas e geleias. Além disso, o espaço contará com estúdio de podcast para capilarizar os conteúdos gerados durante o evento ao longo do ano.

Eduardo Borges de Assis, diretor da Ebatec, destacou a importância de tornar a tecnologia mais acessível ao produtor rural. “O Agro Inovar RS foi criado para facilitar esse contato com as inovações. A mudança de nome, antes RS Innovation, foi pensada justamente para aproximar o público do campo”, explicou.

O reitor da Feevale, José Paulo da Rosa, reforçou que o projeto vai além da Expointer. “Queremos que o Hub Agro funcione o ano inteiro, desenvolvendo empreendedores e soluções para o agro. É uma união entre academia e poder público que gera impacto real”, afirmou.

O prefeito de Esteio, Felipe Costella, celebrou a continuidade da parceria iniciada em 2020. “Estamos mostrando que mesmo sendo o menor município em território do estado, podemos ser referência em inovação. O Hub Agro é nosso cartão de visitas para o mundo”, disse.

O espaço do Hub Agro está situado em área de grande circulação dentro do Parque Assis Brasil, próximo à Casa de Esteio. Com acesso facilitado por rodovias, linha férrea e proximidade com o aeroporto, o prefeito chegou a afirmar que Esteio abriga “o parque de exposições mais bem localizado do mundo”.

Com uma programação robusta e foco em conexões reais, o Agro Inovar RS promete ser um dos grandes destaques da Expointer 2025 - e um marco para o futuro do agronegócio gaúcho.