Presidente do Crea-RS destaca papel da engenharia no agronegócio

A presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul (Crea-RS), Nanci Walter, visitou a Casa do Jornal do Comércio na 48ª Expointer, na manhã desta terça-feira (2). Ela foi recebida pelo diretor-presidente do JC, Giovanni Tumelero, e pelo editor-chefe, Guilherme Kolling, em encontro que reforçou a presença da entidade no ambiente da maior feira agropecuária da América Latina.

LEIA TAMBÉM: Bradesco reforça apoio ao agronegócio gaúcho durante visita à Casa do JC na Expointer

Nanci destacou a importância da engenharia para o agronegócio e para o funcionamento da própria Expointer. Segundo ela, os engenheiros estão presentes desde a montagem e manutenção do parque até a concepção de maquinários, tecnologias de drones e inovações em alimentos. “O parque só funciona porque tem engenheiro trabalhando. Aqui o agro é mais visível, mas a engenharia está em tudo: elétrica, mecânica, produção, alimentos e agronomia”, afirmou.

A dirigente celebrou ainda a valorização dos profissionais da área, lembrando que oito dos 13 agraciados na edição deste ano do Prêmio Futuro da Terra, entregue na noite de segunda-feira (1º), são engenheiros. “É uma alegria enorme ver esse reconhecimento. Mostra a relevância da categoria e da contribuição que damos ao desenvolvimento do Estado”, disse.

Durante a visita, Nanci apresentou com entusiasmo a unidade móvel do Crea-RS, que está exposta no parque. O veículo foi desenvolvido para levar serviços da entidade a cidades distantes e facilitar a aproximação com empresas, prefeituras e governos. “É uma tecnologia embarcada, equipada com energia fotovoltaica, gerador e dispositivos de segurança. Usamos o que há de melhor da engenharia. É uma satisfação enorme poder mostrar esse projeto, uma demanda antiga dos profissionais”, ressaltou.

Ela também comentou os desafios atuais na formação de engenheiros, mas disse preferir manter o otimismo e apostar na valorização dos jovens. “Não adianta só lamentar, precisamos estimular as novas gerações”, afirmou. Para a presidente, a Expointer é um ambiente que agrada a todos e reforça a força da engenharia dentro e fora do agronegócio.