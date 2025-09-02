Pavilhão da Agricultura Familiar faturou R$ 4,5 milhões em três dias de feira

Somente nos três primeiros dias de Expointer, o Pavilhão da Agricultura Familiar já faturou 41,7% do resultado total alcançado na mostra de 2024. Entre o sábado (31) e a segunda-feira, foram comercializados R$ 4,54 milhões em produtos ofertados pelos 456 expositores que participam da 48ª edição da feira, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

O resultado parcial entusiasmou o secretário de Desenvolvimento Rural (SDR), Wilson Covatti.

"Investimos fortemente na qualificação das feiras do Estado para proporcionar que os produtores tivessem estrutura adequada para vender. E vemos na Expointer que está funcionando conforme projetamos. Nesse ritmo, vamos faturar R$ 15 milhões, performance cerca de 50% superior ao ano passado", apostou.

Em 2024, o espaço movimentou R$ 10,88 milhões durante os nove dias do evento.

A expectativa do titular da SRD dialoga com a circulação de público no pavilhão mais popular da Expointer. Desde o primeiro dia, os corredores lotados sinalizam que as vendas não vão decepcionar.