Sicredi libera R$ 68 bilhões para produtores rurais para o plano safra 2025/2026

Os produtores rurais do Rio Grande do Sul terão R$ 68 bilhões disponibilizados pelo Sicredi para o Plano Safra 2025/2026. O valor representa um aumento de 10% em relação ao concedido no ano safra anterior. A previsão é de liberação de 319 mil operações. A estimativa é a liberação de R$ 24,3 bilhões para operações de custeio, 12,5 bilhões para investimentos e R$ 1,7 bilhão para comercialização e industrialização. Os dados foram apresentados nesta segunda-feira (1º) pelo presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, Márcio Port, durante entrevista coletiva no estande da instituição financeira na Expointer.

Também estão previstos a concessão de R$ 24,6 bilhões em créditos por intermédio de Cédulas de Produto Rural. Para a agricultura familiar, a instituição financeira vai oferecer R$ 13,5 bilhões através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) - volume 11% maior que o da safra anterior. Conforme Port, o Sicredi é a instituição financeira que mais concede crédito rural no Brasil, de acordo com a Febraban. "40% do Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul é oriundo do agronegócio", destaca o dirigente.

Sobre o Plano Safra 2024/2025, o presidente da Central Sicredi Sul Sudeste, destaca a realização de 165 mil operações no Rio Grande do Sul. Em volume concedido, o valor liberado foi de R$ 19,4 bilhões, o que colocou a instituição financeira como o principal repassador de crédito rural do Estado. O banco foi responsável por 30% do volume total e 45% das operações. Os beneficiados com 80% das operações foram os pequenos e médios produtores.

Conforme Port, a posição de destaque acontece tanto para os públicos do Pronaf e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) quanto para as finalidades de custeio e de investimento. Nesse sentido, os principais públicos atendidos foram os pequenos e médios produtores, que concentraram 60% do total de operações, num total de R$ 11,7 bilhões em volume de crédito. Já no Pronaf, o banco financiou R$ 7 bilhões, o que representou mais de 108 mil operações.

Durante a Expointer, Port anunciou que o Sicredi encerrou o primeiro mês do novo ciclo do Plano Safra com 28 mil operações realizadas em todo o Brasil. Desse total, o Rio Grande do Sul representa 57% com aproximadamente 16 mil contratações. Em volume, a instituição financeira liberou R$ 5,2 bilhões em julho, dos quais R$ 1,7 bilhão no Estado. "No Plano Safra 2025/2026, o Sicredi segue como maior repassador de crédito rural do Rio Grande do Sul", destaca Port. O Sicredi está presente em 484 cidades gaúchas de um total de 497 municípios e possui 2,8 milhões de associados. A instituição financeira possui 680 pontos de atendimento e prevê a abertura de 25 novas agências este ano.