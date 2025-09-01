Queijo e doce de leite gaúcho ganham espaço e reconhecimento nacional com o apoio do Sebrae RS

Durante a Expointer 2025, o aroma e o sabor dos queijos e doces de leite artesanais do Rio Grande do Sul prometem conquistar paladares e reforçar uma narrativa de sucesso que vem sendo construída com apoio técnico, qualificação e acesso a mercados promovidos pelo Sebrae RS. A degustação dos queijos está marcada para terça-feira (2), às 13h30 no estande do Sebrae.

No Pavilhão da Agricultura Familiar e no estande do Sebrae, o público poderá vivenciar experiências sensoriais com oficinas de harmonização de queijos, doces de leite, vinhos e espumantes. Uma vitrine do que há de mais autêntico e inovador na produção gaúcha.

Além disso, o Queijo Artesanal Serrano, com Indicação Geográfica reconhecida, representa a força da tradição nos Campos de Cima da Serra. Produzido com leite cru e maturado na própria propriedade, ele carrega mais de 200 anos de história e é hoje símbolo de identidade regional.

Ao lado dos empreendedores, o Sebrae RS tem sido peça-chave na qualificação dos produtores, promovendo capacitações, assistência técnica e ações voltadas à legalização das queijarias artesanais. Por meio do projeto estadual de leite e derivados, produtores foram inseridos no selo Arte, que permite a comercialização nacional de produtos artesanais de origem animal.

Mais do que isso, o Sebrae RS tem levado os produtores a feiras nacionais, como o Prêmio Queijo Brasil, em Blumenau, onde queijarias gaúchas conquistaram setenta e seis medalhas, um feito que coloca o estado em destaque.“A participação em eventos como esse tem sido decisiva para o acesso a novos mercados e para o reconhecimento da qualidade dos produtos gaúchos”, afirma Balbinoto.

Competitividade com sabor gaúcho

Minas Gerais é reconhecida como o berço do queijo artesanal brasileiro, com regiões como Serro e Canastra que mantêm métodos tradicionais e recebem prêmios internacionais. No entanto, o Rio Grande do Sul tem mostrado que também sabe fazer queijo com excelência. A diversidade de sabores, a busca por inovação e a valorização da matéria-prima local têm sido os diferenciais que colocam os queijos gaúchos em posição de destaque.

Neste sentido, a presença dos produtores na Expointer é uma oportunidade de ouro para divulgar esse trabalho. No espaço de harmonização do Sebrae RS, localizado no pavilhão internacional, os visitantes poderão degustar queijos e doce de leite premiados. Além da experiência gastronômica, o evento também será palco para negócios, com a presença de compradores internacionais e ações voltadas à exportação.