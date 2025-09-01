Evento na Casa Ocergs discute pauta ESG com jornalista Giuliana Morrone

A jornalista Giuliana Morrone, autora do livro Mitos e Verdades sobre o ESG, mediou um debate sobre o tema na casa do Sistema Ocergs, na Expointer. Participaram do painel representantes das cooperativas Aurora, Coasa e Cooperlíquidos.

“Não há modelo melhor no mundo do que o cooperativismo para beneficiar a todos”, elogiou Giuliana. A grande vulnerabilidade, segundo ela, é a falta de comunicação sobre o setor.

“O brasileiro tem dificuldade de entender que o cooperativismo está na mesa, no sistema de saúde e no sistema financeiro”, explicou.

Sobre ESG, Giuliana reforçou que o papel é considerar a crise climática e as desigualdades sociais, por exemplo, e mesmo assim conseguir melhorar a performance financeira. As empresas gaúchas, segundo ela, são as que melhor fazem isso.

Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs, salienta que o desafio, quando se fala de ESG, é fazer com que o Rio Grande do Sul seja um estado progressista. “Queremos construir um projeto de futuro para todos nós e deixar o Estado em melhores condições do que recebemos de nossos pais”, disse.