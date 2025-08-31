Exposição destaca projetos de escolas agrícolas gaúchas na Expointer

Estará aberta para visitação, na 48ª Expointer, em Esteio, a partir desta segunda-feira (1), a Exposição de Projetos das Escolas Agrícolas. A atividade ocorre na Casa da Associação Gaúcha de Professores Técnicos de Ensino Agrícola (AGPTEA).

Segundo o coordenador da mostra, que está em sua terceira edição, Carlos Fontoura, a AGPTEA tem por objetivo alavancar a iniciação científica. “Para começar a formar mais jovens com esse espírito de inovação e de criatividade temos que ter metodologias mais ativas e envolventes”, avalia ele.

A AGPTEA soma 29 escolas agrícolas no Rio Grande do Sul, mas 27 estão presentes no evento. A maioria dos trabalhos está vinculada à inovação tecnológica nos pilares básicos da sustentabilidade e introdução de biológicos.

Um exemplo é um sobre uma plantadeira de precisão para a agricultura familiar de São Luís Gonzaga puxada a boi, mas que vai distribuir sementes com espaçamento uniforme entre as plantas para ter uma arquitetura melhor.

Há outro sobre controle biológico de carrapatos, de Osório, com um conjunto de princípios ativos de cravo e citronela. “É um produto, não é industrial, é natural, mas ao mesmo tempo já tem um quê de empreendedorismo”, analisa Fontoura. Há, ainda, trabalhos com foco em agricultura regenerativa e de baixo carbono.