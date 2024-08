Confira os novos horários dos ônibus entre Porto Alegre e a Expointer

A Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) alterou a tabela horária dos ônibus que atendem a Expointer 2024. A alteração ocorre devido ao ajuste da demanda existente. O serviço terá frequência de duas em duas horas.

A oferta de transporte segue a cargo da empresa Fátima, que assumiu a operação da concessão em Esteio. A operação terá dois terminais de partida na Capital, o primeiro será na Rua Cassiano Nascimento, passando na Rodoviária de Porto Alegre, caso houver assentos disponíveis.

A chegada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, será via BR116, acessando a Expointer através da estação Esteio, via passarela de acesso. As viagens têm previsão de 50 a 60 minutos de deslocamento. A tarifa do serviço seletivo será de R$ 15,00.

Confira os horários dos ônibus



• Sentido Porto Alegre — Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio

7h, 9h, 11, 13h, 15h, 17h



• Sentido Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio — Porto Alegre

8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h