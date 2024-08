35ª Oktoberfest de Igrejinha celebrará bicentenário da imigração alemã no Brasil

No ano em que se comemoram os 200 anos da imigração alemã no Brasil, o município de Igrejinha está mobilizado para a organização da 35ª Oktoberfest que acontece de 11 a 20 de outubro e contará com uma programação especial em função do bicentenário. Entre as atrações deste ano estão os shows de Ana Castela, Thiaguinho, Jorge & Mateus e Hugo & Guilherme.

“Serão artistas de peso, em comemoração aos 200 anos da chegada dos alemães no Brasil e também aos 60 anos do município de Igrejinha”, afirma a rainha da Oktoberfest, Roberta Klein. Reconhecida como a maior festa comunitária do Brasil, a Oktober de Igrejinha se diferencia por ser organizada e realizada por mais de 3 mil voluntários e ter o seu resultado financeiro distribuído para entidades da região a cada edição.

Em um espaço de 15 mil m² de área coberta, a festa oferecerá 73 atrações, totalizando 124 apresentações nos seis palcos, que reunirão diferentes estilos musicais. “A festa também oferecerá gastronomia típica, chopes especiais, jogos germânicos, desfile oficial, encontro de danças, atividades culturais itinerantes, desfile do Bierwagen”, diz a princesa, Daniela Coitinho Hachenher.

O público ainda poderá prestigiar espaços especiais do parque, como: Bierplatz, Biergarten, Exposição Eternas Soberanas, Oktober Pub e a Vila Germânica, local que remete às tradições dos imigrantes alemães com casas no estilo Enxaimel.

De acordo com a princesa, Tainá dos Santos, a programação esportiva incluirá o 2º Troféu Oktober de Bolão, a 12ª Oktober Aventura, a 21ª Oktober Jipe, a 4ª Corrida de Revezamento da Oktober de Igrejinha e o 2º Oktober Kartenspiel (Torneio de Canastra) e a 24ª Oktober Fliegen (Voo Livre). O dia da festa dedicado às crianças será em 16 de outubro, quarta-feira, quando acontecerá o Kindertag, a Oktoberfest Infantil.

SERVIÇO

35ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 11 a 20 de outubro de 2024

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS).

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br.