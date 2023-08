Acadêmicos da Ulbra estão participando da 46ª edição da Expointer, buscando conectar-se a novas práticas e tecnologias, contando com aulas práticas na feira. Acompanhados do diretor do Hospital Veterinário da Ulbra, Paulo Aguiar, eles realizam visitas técnicas para sanar dúvidas e agregar novos conhecimentos.



"Estamos presentes na Expointer há mais de 25 anos. É muito importante esta vivência para os alunos", explica o diretor. Segundo ele, os estudantes estão tendo contato com os melhores animais e tecnologias inovadoras. Acrescenta que durante o evento serão conduzidas aulas práticas de diversas disciplinas, tais como Zootecnia, Gestão e Planejamento de Ambientes de Produção, Forrageiras, Parasitologia, entre outras.



Da sala de aula para o campo



Diferentes grupos de estudantes participam da programação do Mateando com a Ulbra, atividade promovida ao longo desta semana na Casa da Azevedo Bento. Em duas edições diárias, ao longo da semana, o objetivo da ação é aproximar acadêmicos, profissionais e docentes das graduações de Veterinária, Agronomia e Engenharia Mecânica Automotiva de temas que envolvam as formações e o agronegócio.



Experiência compartilhada



Os acadêmicos também visitam empresas que expõem na Expointer, como uma rara oportunidade de ter uma visão da atividade primária, seja através da produção de animais, máquinas agrícolas ou medicamentos e vacinas, sendo recebidos por profissionais de mercado veterinário e agropecuário, como da Baspan e a Vansil, que atuam com produtos para saúde, bem-estar e produtividade animal.



Os estudantes que acompanharam de perto a visita reconhecem a importância de uma experiência como essa. É o caso de Gustavo Lima, do 7º semestre. "Aqui conseguimos ter contato com diversos animais e adquirir um conhecimento ainda mais prático. O acompanhamento dos professores permite aliar o estudo com a rotina deste mercado", destacou ele, indicando que depois de formado pretende atuar com bovinos de corte. Também estudante do curso, Jenifer dos Santos, do 8º semestre, afirma que entrou na Veterinária focada em trabalhar com animais de pequeno porte, mas a partir das visitas à Expointer, ampliou sua visão sobre a profissão. "Como estudante de Medicina Veterinária conseguimos ter mais acesso às empresas do segmento. Coisa que como uma mera visitante não conseguiríamos. Isso amplia a nossa visão", justifica.



A Ulbra segue ao longo de toda esta semana na Expointer 2023. Na rua coberta, no espaço da Angus, e junto à casa da Azevedo Bento, onde realiza a programação do Mateando com a Ulbra.

Confira a programação do Mateando para os dias 31/8 e 1º/9:

31/8 - 16h - Bubalinocultura - M.V. Desireé Hastenpflug Möller

1º/9 - 9h - Escolha de touros para reprodução - M.V. Reinaldo Leopoldino de Souza Neto

1º/9 - 18h - Máquinas e equipamentos agrícolas - Prof. Eng. mecânico Luis Carlos Gertz