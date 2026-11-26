Série B - Nesta sexta-feira (27), às 20h, o Vila Nova-GO recebe o Atlético-GO, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O primeiro duelo terminou empatado em 1 a 1. Já no sábado (28), no mesmo horário, o Fortaleza enfrenta o Criciúma, na Arena Castelão. Em Santa Catarina, o confronto terminou com vitória do Tigre em 1 a 0. Os duelos são válidos pelo jogo de volta dos Playoffs da competição. Brasileirão - O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, se mostrou contra o sistema de rebaixamento que determina a queda de quatro equipes para a Série B ao fim de cada edição. Durante entrevista no "CBF Summit Academy", o dirigente criticou o formato e argumentou que o modelo não se sustenta sob a perspectiva financeira. Ceará - O novo diretor de futebol do Ceará, Israel Portela, foi apresentado na tarde desta quinta-feira (26). O profissional afirmou que a folha salarial do Vozão para a temporada de 2027 será de R$ 2 milhões, menos da metade de 2026. Alan Ruschel - Foi divulgado nesta quarta-feira (26) o primeiro trailer do documentário sobre a vida do jogador, o filme leva “Segunda Chance". O lançamento está previsto para ocorrer no início de 2027, a fim de contemplar a aposentadoria do atleta. Surf - O surfista Mateus Sena fez a maior nota do Surf Brasil Pro 2026 durante a quarta e última etapa do circuito. Nesta quinta-feira (26), Mateus fez um 9.57 depois de conseguir dois aéreos na mesma onda na Guarda do Embaú, em Santa Catarina. Mundial de Basquete - Nesta sexta-feira (27), a seleção brasileira encara o time dos Estados Unidos pela penúltima janela de jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de Basquete 2027, às 20h10min, no Ginásio Ibirapuera. Já no dia 30, no mesmo horário, o Brasil encara o México na mesma quadra. Caso vença ambos, a seleção brasileira pode garantir vaga antecipada à principal competição da modalidade. Natação Paralímpica - O nadador brasileiro Gabriel Araújo encerrou a temporada como líder do ranking da World Series de natação paralímpica pelo quarto ano consecutivo. O mineiro somou 4.095 pontos.

Fórmula 1 - Nesta sexta-feira (27), a elite do automobilismo chega no Catar. No primeiro dia, o primeiro treino livre começa às 10h30min, o segundo às 14h. Já no Sábado (28), às 11h30min, ocorre o último treino livre às 15h, a classificação. A corrida principal está marcada para às 13h, do domingo (29).