Série A - Em duelo válido pela 37ª rodada do Brasileirão, o São Paulo recebe o Remo, no Morumbi, às 20h.
Liga dos Campeões - Resultados da 5ª rodada: Slavia Praha-CZE 0x1 Villa Real, Sabah-AZR 1x4 Barcelona, PSG 2x2 Roma, Shakhtar 0x41 Fenerbahçe, Inter de Milão 2x0 Stuttgart, Sporting 2x2 Manchester United, Atlético de Madrid 2x0 Viking-NOR, Lille 2x41 Bayern de Munique e Brugge 0x3 Liverpool.
Fluminense - O Tricolor das Laranjeiras negocia a renovação de contrato do atacante Cano até o meio de 2027. O acordo está avançado, mas ainda não foi assinado. A expectativa é uma redução significativa do salário do jogador.
Cruzeiro - O Gabriel Pec está de volta aos treinos. O atacante estava fora desde julho, quando sofreu grave fratura na perna direita, na estreia oficial pela equipe, diante do Inter.
Bragantino - O meia Rodriguinho voltou a treinar com o elenco do Massa Bruta nesta quarta-feira (25). O jogador foi desfalque nos últimos jogos por causa de dores no joelho.
Seleção Brasileira - Durante o CBF Summit Academy, realizado em São Paulo, nesta quarta-feira (25), Carlo Ancelotti disse que sua principal missão depois da Copa do Mundo de 2026 é formar uma nova geração. O técnico italiano, também, lamentou que Casemiro, Danilo, Neymar, entre outros, tenham deixado a seleção sem conquistar um Mundial. Mas ele está confiante para 2030.
Futebol Internacional - Raheem Sterling foi condenado a 12 meses de prisão por direção perigosa na Inglaterra, após conduzir uma Lamborghini sob efeito de óxido nitroso, conhecido como "gás do riso". Por ter admitido as acusações, o ex-Manchester City teve a pena suspensa por 18 meses. A sentença de Sterling inclui 100 horas de serviço comunitário e a proibição de dirigir por dois anos.
Vôlei - O Brasil será uma das sedes da Liga das Nações de Vôlei (VNL) em 2027. O país vai sediar quatro etapas. No feminino, entre os dias 2 a 6 de junho e 7 a 11 de julho. No masculino, do dia 9 ao 13 de junho e 14 a 18 de julho.
NBA - A liga norte-americana de basquete estreou a série "Splitter, o Primeiro", documentário que conta sobre a trajetória de Tiago Splitter, ex-jogador e atual técnico do Chicago Bulls. A obra aborda a carreira do primeiro técnico brasileiro da história da liga.
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