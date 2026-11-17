Seleção Brasileira - O Brasil venceu a seleção de Singapura por 7 a 0. O atacante Vini Jr. anotou três ainda no primeiro tempo. No final da primeira etapa Endrick ampliou. Após o intervalo, aos cinco, Estevão marcou. Dez minutos depois, Rayan anotou o dele. Para encerrar a goleada, Suhaimi marcou contra, aos 30 minutos.
Libertadores - A Conmebol divulgou a escala de árbitros para a final. O árbitro Jesus Valenzuela comandará o quarteto venezuelano formado por: Jorge Urrego (assistente 1), Tulia Moreno (assistente 2), Alexis Herrera (quarto árbitro), além do colombiano Jhon Gallego (quinto árbitro). A partida acontece às 17h do dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. Juan Soto, também da Venezuela, comandará a arbitragem de vídeo.
Gauchão Feminino - Em duelo válido pelo jogo de ida das semi finais da competição, o Juventude recebe o Inter no CT Juventude, nesta quarta-feira (18), às 15h. O confronto de volta acontece no dia 22.
Corinthians - O técnico Seedorf confirmou a ausência de Rodrigo Garro na partida do Timão contra o Botafogo, na Neo Química Arena. O argentino ainda sente dores no joelho direito e não terá condições de entrar em campo.
Copa Sul-Sudeste - A competição não será realizada em 2027. A CBF enviou um ofício às seis federações envolvidas comunicando a suspensão do torneio na próxima temporada. A instituição apresentou como justificativa a redução de orçamento ocasionada pela MP das Bets.
Copa Intercontinental - O Carlos Barbosa enfrenta o Palma Futsal-ESP, atual tricampeão mundial, nesta quarta-feira (18), às 17h, na Arena Cláudio Petrycoski, em Pato Branco (PR).
Tênis - A paranaense Eduarda Gomes, de 14 anos e 4 meses, vai ser a mais jovem jogadora no ranking da WTA que será divulgado na próxima segunda-feira (23). Para entrar na lista, a tenista cumpriu, nesta segunda (16), o critério de pontuar por três profissionais diferentes em um período de 12 meses.
Fórmula 1 - A FIA anunciou nesta terça-feira (17) que chegou a um princípio de acordo com a Formula One Management (FOM) e as fornecedoras da categoria para a volta dos motores V8 em 2030.
NBA - O ala Gui Santos se tornou o sétimo brasileiro a marcar mais de 1.000 pontos, em temporadas regulares. Na última segunda-feira (16), o atleta anotou 12 pontos na derrota do Golden State Warriors para o New Orleans Pelicans por 115 a 94.
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