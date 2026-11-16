Série B - As datas e horários dos duelos de Playoff das competição foram definidas. O Atlético-GO recebe o Vila Nova-GO, no estádio Antônio Accioly, no dia 22, às 18h30min. O confronto de volta acontece no dia 27, às 20h, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o Criciúma recebe o Fortaleza, no dia 22, às 16h, no estádio Heriberto Hulse. A partida de volta ocorre no dia 28, às 20h, na Arena Castelão.
Obituário - O ex-jogador e treinador Dino Sani morreu aos 94 anos, na noite deste domingo (15). Campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1958, na Suécia. Segundo a CBF, Sani disputou 24 partidas pela Seleção Brasileira, com 16 vitórias, quatro empates e quatro derrotas, além de quatro gols marcados.
Corinthians - O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) negou o recurso do Timão e manteve a suspensão de dois jogos do atacante Yuri Alberto. Com isso, o atacante ficará fora das partidas contra Botafogo, no dia 18, e Atlético-MG, no dia 25. O atleta só poderá voltar contra o Grêmio, no dia 29.
Palmeiras - O Verdão acertou as renovações de contrato dos atletas Giay e Mauricio. Ambos aumentaram seus vínculos até 2031 e 2030, respectivamente.
Atlético-MG - O Galo anunciou um patrocínio pontual para a final da Sul-Americana. O duelo acontece no sábado (21), às 19h30, no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia. A Sólides, empresa mineira de tecnologia, vai estampar a barra lateral da camisa alvinegra na decisão contra o Boca Juniors.
NBA - No último domingo (15), o Philadelphia 76ers venceu o Indiana Pacers por 131 a 124. Lebron James anotou 11 assistências na partida e somando 12.092 na carreira. Com o número, James superou o membro do Hall da Fama Jason Kidd e se tornou o terceiro jogador com mais assistências na história da liga.
Fórmula 1 - A Haas confirmou nesta segunda-feira (16) que o brasileiro Rafael Câmara seguirá como piloto titular da equipe no Grande Prêmio de Las Vegas, entre os dias 19 e 21 de novembro, nos Estados Unidos.
Águas Abertas - A brasileira Ana Marcela Cunha recebeu dois troféus nesta segunda-feira (16). A campeã olímpica da natação em águas abertas foi premiada por seus recordes na travessia do Canal da Mancha. Com a marca de 8h25min29s, a nadadora foi a mulher mais rápida desta temporada a cruzar a nado o estreito que separa França e Inglaterra, além de ter a melhor marca entre homens e mulheres em 2026.
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