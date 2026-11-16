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Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:59

Fórmula 1: Rafael Câmara é confirmado pela Haas para o GP de Las Vegas

Equipe confirmou o piloto ao lado de Oliver Bearman como representantes na etapa norte-americana

Equipe confirmou o piloto ao lado de Oliver Bearman como representantes na etapa norte-americana

F1/Divulgação/JC
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Agências
O brasileiro Rafael Câmara foi confirmado pela Haas, nesta segunda-feira (16), para guiar novamente pela equipe no Grande Prêmio de Las Vegas de Fórmula 1, agendado para o próximo fim de semana. A equipe confirmou o piloto ao lado de Oliver Bearman como representantes na etapa norte-americana.

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