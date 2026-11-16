Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 16 de Novembro de 2026 às 09:52

Brasil tem ausências de Raphinha e Ancelotti, mas Rayan volta para o último compromisso do ano

Amistoso será o último compromisso oficial da seleção em 2026

Amistoso será o último compromisso oficial da seleção em 2026

Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação/JC
Compartilhe:
Agências
Depois da melancólica derrota para o Japão, o Brasil volta a entrar em campo nesta terça-feira (17) para mais um amistoso. O adversário dessa vez será a seleção de Singapura, que joga em seus domínios. O fraco nível do adversário e o resultado ruim diante dos japoneses colocam pressão sobre os comandados de Carlo Ancelotti, que não pensam em outro resultado senão a vitória. Este será o último compromisso oficial da seleção em 2026. A bola rola às 7h (de Brasília).

Notícias relacionadas