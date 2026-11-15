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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 18:29

Brasil conquista mais dois ouros no último dia do Grand Prix de Judô em Zagreb

Brasil fatura dois ouros em judô no Grand Prix de Zagreb, com Bia Souza e Schmidt

Brasil fatura dois ouros em judô no Grand Prix de Zagreb, com Bia Souza e Schmidt

MAICON. MAIA/CBJ/JV
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Agências
O Brasil encerrou o Grand Prix de Judô, em Zagreb, em grande estilo. A campeã olímpica Bia Souza, na categoria acima de 78 kg, e Guilherme Schmidt, no peso até 90 kg, conquistaram medalhas de ouro para a delegação no último dia de competições.

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