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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 20:21

Eduardo Baptista testa opções no Inter para o retorno após a data Fifa

Clube do Povo se prepara para o Brasileirão com vitória sobre o Siapergs por 4 a 0

Clube do Povo se prepara para o Brasileirão com vitória sobre o Siapergs por 4 a 0

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O Inter venceu o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul (Siapergs) por 4 a 0 em jogo-treino realizado na manhã deste sábado (14), no CT Parque Gigante. A atividade serviu como preparação para enfrentar o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, e teve gols marcados por Mercado, Alan Patrick, Vitinho e Paulinho.

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