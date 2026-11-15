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CapaEsportesCopa Do Brasil

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 20:20

Inter vence o Flamengo no Beira-Rio e conquista título inédito da Copa do Brasil

Gurias Coloradas fazem história com título inédito no futebol

Gurias Coloradas fazem história com título inédito no futebol

Filipe Maciel/Inter/Jc
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Guilherme Negruni
Pela primeira vez na história, o Inter conquistou o topo do futebol brasileiro feminino. Após vencer o Flamengo no Rio de Janeiro, o título ficou encaminhado, e neste domingo (15), no Beira-Rio, as Gurias Coloradas voltaram a superar a equipe carioca, desta vez pelo placar de 1 a 0.

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