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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 22:30

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Confira as principais noticias esportivas do dia

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  • Grêmio - O primeiro reforço para 2027 foi anunciado após o Juventude conquistar o acesso à Série A: o volante Mandaca confirmou estar acertado com o Tricolor para a próxima temporada. Dentro de campo, o time segue a preparação para o duelo com o Bahia nesta quarta-feira. Na sexta, a equipe empatou com o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS em 2 a 2 em atividade no CT Luiz Carvalho.
    • Inter - Dando sequência no retorno do Brasileirão após a data Fifa, o Colorado goleou o Sindicato dos Atletas Profissionais do RS por 4 a 0 , em jogo-treino na manhã de sábado (14), no CT Parque Gigante. O time de de Eduardo Baptista voltas a campo nesta quinta contra o Vasco, no Rio.
    • Série A - No sábado, o Mirassol empatou sem gols com o Atlético-MG, no Maião. Já a Chapecoense foi derrotada por 2 a 0 pelo Vasco, na Arena Condá.
    • Seleção Brasileira - O time montado por Carlo Ancelotti perdeu por 3 a 2 para o Japão em amistoso disputado em Singapura, na manhã de sábado. A seleção volta a campo nesta terça-feira, às 7h, para enfrentar Singapura. 
    • Terceirona - No sábado (14), Real venceu por 3 a 0 o Farroupilha, no Módulo Esportivo de Tramandaí. Assim como o Futebol com Vida que venceu o Panambi por 2 a 0 no CT Futvida, em Viamão. Portanto, a final será entre os vencedores nos dias 21 e 28. Com o primeiro jogo em Viamão e o segundo em Tramandaí. E as duas equipes garantiram vaga na Divisão de Acesso 2027.
    • Ronaldinho Gaúcho - Neste domingo (15), o brasileiro atuou pelo Ravenna em duelo contra o Forlí pela Série C do Campeonato Italiano e jogou por 45 minutos. Seu time venceu por 2 a 0. Sua última vez em campo foi no dia 26 de setembro de 2015, quando o Fluminense venceu por 2 a 0 o Goiás.
    • Copa Intercontinental de Futsal - A ACBF venceu o Bintang Timur-IND por 5 a 2, no sábado (14). Já nesta segunda-feira (16), a Laranja Mecânica retorna às quadras, desta vez, para enfrentar o Sporting-POR, às 17h.
    • LNF - Neste sábado (14), o Atlântico de Erechim foi derrotado pelo Magnus Futsal, por 3 a 2, na Arena Sorocaba, pelo jogo de ida da semifinal.
    • Tênis - A brasileira Luisa Stefani e a canadense Gabriela Dabrowski foram eliminadas na semifinal do WTA Finals. O duelo aconteceu neste sábado (14), em Indian Wells (EUA), a americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniaková venceram po 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 6/3.

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