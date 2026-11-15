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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 20:23

Mandaca confirma acerto com o Grêmio para 2027 enquanto clube sofre quinto transfer ban na Fifa

Time reserva empata jogo-treino, em 2 a 2

Time reserva empata jogo-treino, em 2 a 2

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
O primeiro reforço para 2027 foi anunciado. Após conquistar o acesso à Série A pelo Juventude, o volante Gustavo Mandaca confirmou estar acertado com o Grêmio para a próxima temporada: "Tenho um pré-contrato assinado, agora já posso falar. Naquele tempo que saiu o boato, não tinha nada concretizado. Sempre fui sincero. Estou indo para o Grêmio, sim", afirmou o atleta.

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