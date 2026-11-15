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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 20:24

Juventude vence no Jaconi, confirma acesso à Série A em duelo que marca despedida de Alan Ruschel

Juventude volta à Série A com campanha histórica e defesa sólida em 2026

Juventude volta à Série A com campanha histórica e defesa sólida em 2026

JUVENTUDE/DIVULGAÇÃO/JC
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Guilherme Negruni
Cinquenta anos após a primeira vez, o Juventude voltará a integrar o seleto grupo dos 20 clubes da elite do futebol brasileiro. A campanha na Série B de 2026 foi a melhor da história do clube na competição (20 vitórias e a defesa menos vazada, sem sofrer gols em 24 das 38 partidas), assegurando a 22ª participação alviverde na Série A.

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