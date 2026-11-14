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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 17:35

Jogadores de Portugal fazem homenagem a CR7 em 1º jogo da seleção após despedida do craque

Todos os jogadores portugueses entraram em campo vestindo a camisa número 7, eternizada pelo atacante ao longo de seus 23 anos de trajetória na equipe nacional

Todos os jogadores portugueses entraram em campo vestindo a camisa número 7, eternizada pelo atacante ao longo de seus 23 anos de trajetória na equipe nacional

MIGUEL RIOPA/AFP
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Agências
A seleção portuguesa fez uma homenagem especial a Cristiano Ronaldo neste sábado, antes da partida contra a Dinamarca, pela Liga das Nações.

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