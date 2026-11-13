Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesLance De Craque

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 16:22

Ingressos para o Lance de Craque já estão à venda

Bilhetes de entrada variam de R$ 40,00 a R$ 240,00

Bilhetes de entrada variam de R$ 40,00 a R$ 240,00

Divulgação/Lance de Craque/JC
Compartilhe:
JC
JC
As vendas de ingressos para a oitava edição do jogo beneficente Lance de Craque, organizado pelo ídolo do Inter, Andrés D'Alessandro, que ocorre no dia 6 de dezembro, na Arena Gramadense, em Gramado, já estão abertas. Além de D’Ale, o outro capitão será o ex-jogador Colorado, Oscar.

Notícias relacionadas