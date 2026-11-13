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CapaEsportesCopa Do Mundo Feminina

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 11:47

Copa do Mundo Feminina terá início das vendas de ingressos em 1º de dezembro

No Rio Grande do Sul, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe sete partidas da Copa do Mundo

No Rio Grande do Sul, o estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, recebe sete partidas da Copa do Mundo

LUCIANA VERMELL/CBF/Divulgação/JC
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Os torcedores terão sua primeira oportunidade de garantir presença na Copa do Mundo Feminina de 2027. A venda de ingressos abre na terça-feira, 1º de dezembro, às 10h (horário de Brasília) e 14h (horário da Europa Central), com opções de pacotes a partir de R$30. Essa é a primeira vez que a competição acontece na América do Sul. 

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