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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 13 de Novembro de 2026 às 12:35

Ancelotti diz que período de testes acaba nos jogos contra Japão e Singapura

Desde a queda para a Noruega no Mundial, Ancelotti indicou o fim do ciclo para alguns veteranos com a camisa

Desde a queda para a Noruega no Mundial, Ancelotti indicou o fim do ciclo para alguns veteranos com a camisa

Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação / JC
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Agências
Em busca de uma reformulação da seleção brasileira desde a eliminação precoce nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, o treinador Carlo Ancelotti afirmou que o período de testes está perto do fim.
Segundo o italiano, a atual data Fifa, com jogos contra o Japão, neste sábado (14), e contra a seleção de Singapura, na próxima terça-feira (17), será a última janela para que a comissão técnica se debruce mais atentamente sobre novos nomes para integrar a equipe.
"É um momento de teste que vai acabar nesta data Fifa. Na próxima, vamos fechar um pouco mais o grupo. O período [pós-Copa] nos deu muitas informações sobre os jovens. Saibam que temos jovens com muito talento, muito comprometidos, e isso nos dá confiança para o futuro", afirmou o treinador nesta sexta-feira (13) em entrevista coletiva em Singapura.

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