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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:53

Brasil x Japão: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Seleções se reencontram após vitória do Brasil na Copa do Mundo 2026

Seleções se reencontram após vitória do Brasil na Copa do Mundo 2026

RAFAEL RIBEIRO/CBF/JC
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A seleção brasileira enfrenta o Japão neste sábado (14), às 7h15min, no estádio Nacional de Singapura. O amistoso abre a última Data FIFA de 2026, que também terá um confronto contra Singapura, na terça-feira (17).

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