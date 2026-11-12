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CapaEsportesSeleção Brasileira

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 19:56

Brasil enfrenta o Japão em Singapura no penúltimo amistoso da temporada

Seleção Brasileira encara Japão no primeiro amistoso da Data Fifa

Seleção Brasileira encara Japão no primeiro amistoso da Data Fifa

RAFAEL RIBEIRO/CBF/JC
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Guilherme Negruni
A seleção brasileira entra em campo pela primeira vez nesta data Fifa. O duelo amistoso contra o Japão ocorre neste sábado (14), às 7h15min, no Estádio Nacional de Singapura. Esta será a quarta partida preparatória do Brasil no segundo ciclo de Copa do Mundo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti.

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