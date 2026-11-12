Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEsportesSérie B

Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:01

Juventude depende apenas de si para confirmar acesso à Série A e ainda pode conquistar o título da Série B

Conquista do título da Série B depende do Juventude e do Criciúma

Conquista do título da Série B depende do Juventude e do Criciúma

JUVENTUDE/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Guilherme Negruni
O Juventude depende apenas de si para disputar a elite do Campeonato Brasileiro em 2027. Além do acesso, a equipe da Serra gaúcha pode conquistar o título da Série B caso vença o Botafogo-SP e o Criciúma supere o Novorizontino. Os confrontos da rodada final ocorrem simultaneamente neste sábado (14), às 16h30min. No estádio Alfredo Jaconi, um empate não basta para assegurar a vaga na Série A: para não depender de resultados paralelos, apenas a vitória interessa.

Notícias relacionadas