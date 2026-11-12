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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:00

Diante do Flamengo, Inter busca confirmar título nacional inédito

No Rio, o time gaúcho venceu por 3 a 1 e abriu vantagem na decisão

No Rio, o time gaúcho venceu por 3 a 1 e abriu vantagem na decisão

MV OLIVEIRA/INTER/JC
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Guilherme Negruni
O Inter está muito próximo de conquistar um título inédito. Nesta quarta-feira (11), as Gurias Coloradas venceram o Flamengo por 3 a 1, de virada, no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, e agora podem levantar a taça da Copa do Brasil de Futebol Feminino diante de sua torcida neste domingo, às 16h, no duelo de volta, no Beira-Rio.

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