Grêmio - O Tricolor enfrentará o Bahia na volta da data Fifa, e para se preparar irá enfrentar o Sindicado dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (13), às 10h, no CT Luiz Carvalho. No meio-campo, Dodi e Danilo Barbosa brigam pela vaga de Villasanti, suspenso e a serviço da seleção paraguaia. Já na lateral direita, há uma disputa entre Diego Caito e João Pedro.
Série A - Neste sábado (14), às 18h30min, o Mirassol recebe o Atlético-MG, no Maião, o duelo é válido pela 35ª. Já às 20h30min, a Chapecoense enfrenta o Vasco, na Arena Condá, o confronto é válido pela 21ª rodada.
Série B - A 38ª rodada, última do campeonato, terá todos os jogos às 16h30min: Juventude x Botafogo-SP, América-MG x Avaí, Atlético-GO x Cuiabá, Criciúma x Novorizontino, CRB x Ceará e Sport x Goiás.
Terceirona - Neste sábado (14), em duelos válidos pelas semifinais da competição, às 15h, o Real recebe o Farroupilha, no Módulo Esportivo de Tramandaí. No primeiro confronto, o time praiano venceu por 3 a 1. No mesmo horário, Futebol com Vida recebe o Panambi, no CT Futvida, em Viamão. No noroeste gaúcho, a partida terminou em 1 a 1. Os clubes que chegarem à final garantirão vaga na Divisão de Acesso do ano que vem.
Argentina - O treinador Lionel Scaloni seguirá no comando da seleção por pelo menos mais quatro anos. O presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio Tapia, anunciou nesta quinta-feira (12) a renovação de contrato até 2030.
Copa Intercontinental de Futsal - A competição começa neste sábado (14), às 17h, com Carlos Barbosa x Bintang Timur Surabaya-IND, em Pato Branco-PR. Para a ACBF, a edição pode representar o tetracampeonato mundial. Os outros três títulos foram em 2001 na Rússia, 2004 na Espanha e 2012 em Carlos Barbosa.
LNF - Neste sábado (14), às 16h, o Atlântico de Erechim enfrenta o Magnus Futsal, na Arena Sorocaba, pelo jogo de ida da semifinal. O confronto no Rio Grande do Sul está marcado para o dia 21.
NBB - Neste sábado (14), às 18h, pela 7ª semana do torneio, o União Corinthians recebe o Pato Basquete, no Ginásio Poliesportivo Arnão, em Santa Cruz do Sul.
Fórmula 1 - A Racing Bulls confirmou que Liam Lawson e Arvid Lindblad seguirão na equipe na próxima temporada. O vínculo de ambos, que terminaria ao fim deste ano, foi renovado para 2027.
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