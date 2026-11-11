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CapaEsportesCampeonato Brasileiro

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 20:34

Inter agenda jogo-treino na data Fifa para manter ritmo antes de encarar o Vasco

Alan Patrick participou de treino normalmente após se recuperar de lesão muscular

Alan Patrick participou de treino normalmente após se recuperar de lesão muscular

RICARDO DUARTE/INTER/JC
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Guilherme Negruni
Em preparação para o confronto contra o Vasco na retomada do Campeonato Brasileiro, marcado para 19 de novembro, o Inter realizará um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A atividade ocorrerá na manhã deste sábado (14), no CT Parque Gigante.

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