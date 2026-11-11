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CapaEsportesGrêmio

Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 20:32

Grêmio poderá ter duas baixas para a próxima temporada

Grêmio pode perder Carlos Vinícius e Nardoni para Vasco e River Plate em 2027

Grêmio pode perder Carlos Vinícius e Nardoni para Vasco e River Plate em 2027

LUCAS UEBEL/GRÊMIO FBPA/JC
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Guilherme Negruni
A passagem de Carlos Vinícius pelo Grêmio pode estar perto do fim. Segundo publicação do portal Extra, o centroavante assinará um contrato de dois anos com o Vasco para a temporada de 2027. Com o encerramento do seu vínculo no final deste ano e livre para assinar um pré-contrato desde o meio da temporada, o jogador deixará Porto Alegre sem gerar compensação financeira ao clube. A iminente perda ocorre em meio a um cenário de incerteza orçamentária para o Tricolor, que enfrenta a ameaça de rebaixamento e a consequente redução de receitas na Série B.

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