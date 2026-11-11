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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 22:30

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Inter - Em preparação para o duelo contra o Vasco, na volta do Brasileirão, no dia 19 de novembro, o time de Eduardo Baptista realizará um jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. A atividade está marcada para a manhã do próximo sábado (14), no CT Parque Gigante.

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