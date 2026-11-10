Grêmio - Após a classificação para a final da Copa do Brasil, o elenco recebeu uma folga maior do que as convencionais. Depois de três dias, o grupo se reapresenta na tarde desta quarta-feira (11), visando a preparação para o duelo com o Bahia, dia 18, na Arena.
Série B - Nesta quarta-feira (11), o Londrina recebe o Náutico, às 19h, no Estádio do Café. O confronto é válido pela 38º rodada da competição.
Seleção Brasileira - O treinador Arthur Elias anunciou nesta terça-feira (10) a última lista de convocadas do ano. As goleiras são: Lorena, Nastascha e Lelê; defensoras: Thaís Ferreira, Isa Haas, Tarciane, Mariza, Lauren e Tayla; laterais: Isabela, Raissa Bahia, Aline Gomes; meio-Campistas: Duda Sampaio, Angelina, Ary Borges, Kaylane e Yaya; atacantes: Marília, Priscila, Gio Garbelini, Geyse, Luany, Bia Zaneratto, Adriana, Amanda Gutierres e Gisele (Grêmio).
Vitória - O clube anunciou, nesta terça-feira (10), a contratação do técnico Rafael Lacerda como substituto de Jair Ventura, demitido no dia 2 de novembro.
Paraná - O clube definiu que irá disputar a Copa Sul-Sudeste em 2027. O Tricolor garantiu o retorno ao calendário nacional após cinco anos e poderia escolher a Copa do Brasil, mas ficou com o torneio pensando no calendário mais longo.
NBA - O Dallas Mavericks venceu o Indiana Pacers por 125 a 122.O jovem de 19 anos Cooper Flagg, do Mavericks, se tornou o segundo adolescente da história da liga americana a alcançar as marcas de pelo menos 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências, igualando feito de Kevin Durant, em 2008.
Fórmula 1 - O presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), Mohammed Ben Sulayem, reafirmou nesta terça-feira (10) que a instituição está preparada para realizar as etapas no Oriente Médio. Apesar das tensões provocadas pela guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, os GPs do Catar e de Abu Dhabi seguem previstos para os dias 29 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente.
Atletismo - O atleta Alison dos Santos, o Piu, está entre os finalistas para o prêmio de Melhor Atleta do Ano do atletismo mundial. Recordista mundial dos 400m com barreiras, o brasileiro avançou à etapa final da premiação, divulgada nesta terça-feira (10) pela World Athletics. A cerimônia do World Athletics Awards, em Mônaco, está marcada para o dia 29 de novembro.
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